"В этом году автобусами "Мосгортранса" могли воспользоваться уже более 950 образовательных организаций. Только с начала этого учебного года автобусы совершили около 4 тыс. поездок и перевезли более 133 тыс. ребят, а всего с начала 2018 года этой услугой успели воспользоваться 1,2 млн школьников и студентов колледжей", — написал Собянин в своём блоге в пятницу.

"Мосгортранс" предоставляет школам бесплатные туристические автобусы для выездов на экскурсии с 2018 года.

Мэр напомнил, что в Москве также действует проект бесплатных экскурсий для людей старшего поколения — "Добрый автобус". Его пассажирами могут стать активные участники "Московского долголетия". Ежедневно в рейс отправляется одиннадцать "Добрых автобусов".

"В течение года они совершают около 4 тыс. поездок и перевозят около 200 тыс. пассажиров "серебряного" возраста. Каждый день на борту "Доброго автобуса" перевозят до 550 человек", — написал Собянин.

"Бесплатные перевозки значительно упрощают организацию поездок как для школьников, так и для москвичей старшего возраста. Комфортные и безопасные поездки в дружной компании дарят еще больше позитивных эмоций и хороших воспоминаний", — добавил Собянин.