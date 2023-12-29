Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию пресс-службы авиагавани, новая система, разработанная компанией TAV Technologies, позволяет пассажирам войти в зону предполетного досмотра, самостоятельно отсканировав посадочный талон. Кроме того, это решение способствует повышению пропускной способности зоны прохождения предполетных формальностей, обеспечив удобство и эффективность.

TDAS независимо от предпочтений пассажиров и политики авиакомпании, поддерживает как бумажные, так и электронные посадочные талоны.

"Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт и безопасность наших пассажиров. Кроме того, новая система позволит устранить зависимость от бумажных посадочных талонов, что способствует повышению экологической устойчивости. Решение TDAS также исключит вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором ", — сказал директор аэропорта Теймур Гасанов, слова которого приводятся в сообщении.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает внедрять новые технологии и инновации с целью повышения качества обслуживания пассажиров и создания современной, комфортной инфраструктуры.