"Афишу областных мероприятий с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года представили парки культуры и отдыха Московской области. (...) В каждом областном мероприятии из новогодней афиши принимают участие более 50 парков", — говорится в сообщении.

30 декабря в парках Подмосковья состоится праздник "Путешествие в Новый год". Посетители смогут принять участие в фотосессиях, ярмарках, мастер-классах, анимационных программах и квестах с новогодними призами.

31 декабря запланировано областное мероприятие "Новый год под шубой", в ходе которого гости примут участие в массовых хороводах, флешмобах, зимних играх, новогодних дискотеках, а также встретятся со сказочными персонажами и посмотрят новогодние спектакли.

6 января на территориях парков проведут "Праздник зимних чудес", где можно будет сделать рождественские открытки, игрушки, принять участие в мастер-классах и викторинах.

7 января в парках культуры и отдыха пройдут рождественские ярмарки, выставки и арт-маркеты, также там можно будет принять участие в рождественских играх и благотворительных акциях.