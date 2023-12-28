Название нового маршрута включает фразу Sapere aude!, или "Дерзай мыслить!", которую Иммануил Кант называл девизом просвещения.

Протяженность маршрута — около 7 км. Каждый может проследовать по нему самостоятельно, считывая специальные QR-коды с аудио- и текстовым сопровождением. Прогулка начинается от скамьи Канта на Набережной исторического флота, затем проходит по территории музея к строящемуся корпусу "Планета Океан", зданию бывшей Янтарной мануфактуры и завершается во Фридрихсбургских воротах, говорится в пресс-релизе.

Места, по которым проложена тропа, связаны с жизнью Канта в Кенигсберге.

Проведя большую исследовательскую работу, сотрудники музея узнали, где проходили прогулки легендарного профессора Альбертины, какие знаковые места города, которые сегодня являются объектами Музея Мирового океана, были связаны с его биографией и учением.

"Мы задумали воссоздать маршрут знаменитой Философской тропы Канта еще в 2014 году, за десять лет до грядущего юбилея. Так случилось, что сейчас на этом пути находятся музеи — Музей Мирового океана, Кафедральный собор, другие музеи, и это место является центральным местом, сердцем нашего города. Кант считал образование и стремление к знаниям залогом гармонии в жизни человека. Он был не только великим философом, но и преподавал географию в университете. Открывая маршрут, сегодня Музей Мирового океана прокладывает путь из 2023-го, Года педагога и наставника, в год 2024-й, Год семьи и год 300-летия Канта", — отметила генеральный директор музея Светлана Сивкова.

К 300-летию со дня рождения Иммануила Канта музей подготовил не только новый туристический маршрут. Идет работа над уникальной книгой. Впервые в свет выйдет тематический сборник глав "Физической географии" Канта на русском языке. Верстка первого русского издания книги будет особенной: читатель сможет увидеть и оригинальный текст лекций на немецком языке, и русский перевод с иллюстрациями.

Открытие маршрута "Философская тропа Канта. Sapere aude!" Музея Мирового океана и издание "Физической географии" Канта, которое также готовит музей, входит в план мероприятий по празднованию 300-летия со дня рождения философа, утверждённый оргкомитетом юбилея под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.