На главное елке ВДНХ новогодних украшений очень много. Лесную красавицу наряжали всей страной — в этом приняли участие все 89 регионов России. Каждый регион сделал игрушку, которая его олицетворяет

Но украшение из Калининградской области легко узнаваемо — большая, диаметром почти 60 сантиметров янтарная снежинка. Ее создали профессионалы обработки янтаря и те калининградцы, кто только начинает этим заниматься в рамках социального проекта "Домашние ремёсла — янтарные игрушки, говорится в пресс-релизе.

"Это социальный проект: с его помощью мы обучаем работе с янтарём пенсионеров и людей с инвалидностью, выезжаем с обучающими мастер-классами в муниципалитеты, организуем экскурсии на предприятия, чтобы оценить возможности трудоустройства людей с инвалидностью. Стараемся вовлечь в создание сувенирной продукции как можно больше людей из социально незащищенных слоев населения, чтобы они ощущали свою востребованность, получали оплату за свою работу", — рассказала автор проекта Наталья Казакова, победитель всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства".

Также в рамках проекта были изготовлены янтарные украшения и для елки, что установлена на площадке Калининградской области на ВДНХ. Она стала одной из 89 региональных новогодних елей, которые после завершения выставки "Россия" будут высажены возле выставочного комплекса.