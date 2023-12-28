Больную птицу нашли у дороги местные жители и отвезли в зоопарк. Орлана осмотрели ветеринары и обнаружили у птицы перелом крыла и бедра.

В связи с тем, что орлану требуется проведение сложной хирургической операции и специфическое лечение, было принято решение транспортировать его в специализированный центр реабилитации диких птиц "Воронье Гнездо" во Владимирской области.

"В настоящее время орлан-белохвост находится под наблюдением врачей, его готовят к операции. После чего птице предстоит долгий период реабилитации", — говорится в сообщении.