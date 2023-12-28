По его словам, предмет гигиены и языческого культа, который по своей форме напоминает маленькую ложечку с фигурным навершием, ранее находился в частной коллекции. Его изъяли на границе, как незадекларированный, и по решению суда обратили в доход государства.
Размер экспоната составляет 4,6 на 1,5 на 0,2 см. В разных культурах копоушки делали из меди, серебра, золота, бамбука, рогов животных и дерева.
"Существует несколько версий использования копоушек: самая распространенная — для чистки ушей (вместо современных ватных палочек) — на одном конце копоушки имеется маленькая лопаточка (ложечка), а на другом конце обычно ручка — держатель", — отмечает заместитель гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по хранению Светлана Смирнова.
Согласно второй версии, копоушки — это оберег. Возможно, именно поэтому многие из них имеют на основании различные фигуры и изображения животных. Считалось, что очертания, к примеру, головы лошади или утиной лапки, сакральны и усиливают магические свойства оберега. Металлические копоушки при ходьбе издавали перезвон, который должен был будить добрых духов и отпугивать злых. И третья версия — копоушку считали украшением. Ее носили на поясе и вплетали в косы.
Как отмечает пресс-служба, экспонат имеет следы ржавчины, окисления и повреждений, поэтому в ближайшее время будет отправлен на реставрацию, и только потом займет свое место в постоянной экспозиции.