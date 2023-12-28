Она разместится в Хрустальном павильоне на городской набережной, рядом с большой детской площадкой. Приемная будет работать до 8 января ежедневно с 14:00 до 20:00.

"На время новогодних каникул это место превратится в настоящую сказочную площадку, где гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка", — говорится в сообщении.

Кроме того, там пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе.