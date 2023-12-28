"На сегодняшний момент понятно, что все-таки побеждает антициклон, у нас будет очень холодно, будет аномально холодная погода", — сказал Колесов.

В новогоднюю ночь температура воздуха в Петербурге опустится до минус 11-13 градусов, днем ожидается минус 10 градусов.

"Та прогнозируемая оттепель на Новый год, которая все это время маячила перед нами, сейчас отпадает полностью, и мы переходим в эту очень холодную погоду. Самое главное, что мы к Новому году все-таки подходим именно с зимней погодой, со снегом, в ближайшие два дня еще 5 см снега выпадет, так что в городе будет очень красиво", — сообщил Колесов.

Он пояснил, что в ближайшие два дня влияние циклона сохранится, на юго-западе Ленинградской области ждут оттепель и мокрый снег с дождем.

Интенсивное похолодание в Петербурге начнется ближе к 1 января, на востоке Ленинградской области — уже с 31 декабря.

Предполагается, что морозы продержатся до 5-6 января, в обоих регионах отклонение от нормы составит 10 градусов в течение пяти дней.

"Норма для Петербурга сейчас будет в районе минус 4 градусов, для востока Ленобласти — минус 5-6 градусов, но весь этот период средняя температура должна быть даже ниже этих минус 14-15 градусов. Здесь уже вряд ли что-то поменяется", — добавил Колесов.