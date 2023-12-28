"Нет, пока — нет", — ответил Линченко на вопрос агентства, отметив, что "строительство такого объекта, как станция метро, занимает приблизительно 5 лет".

Как сообщалось, строительство железнодорожной линии до "Пулково", а также продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции метро "Проспект Ветеранов" в аэропорт "Пулково", а затем к КВЦ "Экспофорум" предусмотрено генеральным планом Петербурга до 2040 года с прогнозным периодом до 2050 года. Соответствующий документ в конце 2023 года был поддержан Законодательным собранием Санкт-Петербурга, подписан губернатором города Александром Бегловым.

В целом генплан предполагает строительство 100 станций и вестибюлей метро, из них 28 объектов — до 2030 года, появление шести электродепо, 59 транспортно-пересадочных узлов, широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и южной широтной магистрали, развитие трамвайного движения, интеграция железнодорожной инфраструктуры с сетью пассажирского транспорта.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года в Москве открылась станция метро "Аэропорт Внуково", интегрированная в инфраструктуру одноименного международного аэропорта.

Генподрядчик строительства петербургского метрополитена является АО "Метрострой северной столицы". Компания была создана группой ВТБ в октябре 2021 года. Согласно отчету АО за 2021 год (последние опубликованные данные), 65% акций компаний принадлежит правительству Санкт-Петербурга, 35% — у группы ВТБ. Договорённость о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО "Метрострой северной столицы" является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.

Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой".