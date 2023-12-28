"Выставочный проект посвящен 100-летию искусства Палеха. Именно поэтому в экспозиции представлена ровно сотня предметов, выполненных руками палехских мастеров", — говорится в сообщении.

Тонкое письмо, мягкие линии, роспись золотом, четкая проработка мельчайших деталей — это особенности палехского стиля. Одна из главных его традиций — обращение к сказочным и былинным сюжетам. В экспозиции можно увидеть предметы с изображением сцен из народных сказок, поэмы А.С.Пушкина "Руслан и Людмила", зарисовки из крестьянской жизни, копии икон.

Открывая выставку, генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин отметил, что искусство Палеха — уникальное, сказочные мотивы напоминают о детстве, создание подобных миниатюр требует немало времени и труда мастера.

Председатель Палехского отделения Союза художников России, лауреат Государственной премии РФ Василий Макашов рассказал, что свою историю лаковая миниатюра берет от иконописи. Порой художник замысел вынашивает долго, а над одной работой трудится десятилетиями. Так, икону "Несение креста с избранными русскими святыми" Василий Макашов писал 20 лет.

"У художника образ складывается в голове, одних технических приемов для создания работы недостаточно. Должна быть душа, полное погружение в сюжет, его осмысление, поиск символов, которых в народных сказках очень много. Любовь ко всему этому мы впитали с детства", — отметил Макашов.

Палех — небольшой посёлок в Ивановской области. Из 5,5 тыс. человек, проживающих там сегодня, более 650 — художники.

За сто лет творчества палехскими художниками сделано многое: в неподражаемой волшебно-фантастической манере оформлены спектакли, созданы театральные костюмы, проиллюстрированы детские книги и, конечно, написано множество лаковых шкатулок, пудрениц, ларцов.

Выставка работает до 3 марта.