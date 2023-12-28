Так, в четверг первый такой электропоезд отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. На начальном этапе "Финисты" вместе с "Ласточками" будут курсировать по маршрутам Екатеринбург — Каменск-Уральский, Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар, Екатеринбург — Серов — Бокситы и Екатеринбург — Первоуральск — Шаля.

"С января планируется выход "Финистов" на новые маршруты в Свердловской области: из Екатеринбурга в Карпинск (через Серов) и в Верхотурье, в дальнейшем (в 2024 году) — и в других регионах", — отмечается в сообщении.

В настоящее время на маршрутах СвЖД задействованы четыре машины серии ЭС104, произведенные на заводе "Уральские локомотивы", еще 8 будут готовы к работе в ближайшее время.

По данным СвЖД, имя для нового поезда было выбрано народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте ОАО "РЖД". В нем приняли участие почти 43 тыс. человек.

"Финист, как и Феникс, только на русский манер, — сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу "Ласточки", которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный", — отмечается в сообщении.

По данным регионального департамента информполитики, в поезде из пяти вагонов 409 посадочных мест, максимально такой состав может перевезти 1 тыс. 268 пассажиров. В вагоне расположены багажные стеллажи, все сидения оснащены USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, увеличен угол наклона спинки сидений. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха.

Как сообщалось в конце ноября, ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара — транспортные машины", СТМ) передало Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") первые четыре состава нового электропоезда "Ласточка" серии ЭС104. До конца 2023 года запланирована поставка 12 электропоездов. Всего в рамках заключенного контракта "Уральские локомотивы" передадут РЖД 22 "Ласточки" новой модели.

Пятивагонная "Ласточка" серии ЭС104 предназначена для электрифицированных железнодорожных магистралей с постоянным током. Ключевым преимуществом электропоезда является российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км в час и эффективное торможение с рекуперацией энергии в сеть.

Поезд ЭС104 — базовая платформа для линейки скоростных электропоездов нового поколения. В настоящее время инженеры предприятия разрабатывают несколько модификаций. Прежде всего, это двухсистемный электропоезд серии ЭС105, предназначенный для участков железных дорог как с постоянным, так и с переменным током. Также планируется к выпуску гибридный электропоезд с автономной тяговой батареей ЭС105А, модификация для участков с высоким пассажиропотоком ЭС106 и двухэтажный электропоезд ЭС106Д.

Основными видами деятельности "Уральских локомотивов" являются проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения. Предприятие выпускает грузовые электровозы с коллекторными тяговыми двигателями "Синара" (серия 2ЭС6), грузовые электровозы постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10), магистральный грузовой электровоз, работающий от сети переменного тока 2ЭС7, а также скоростные поезда "Ласточка".

Свердловская железная дорога действует на территориях Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.