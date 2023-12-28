Параметры сделки не уточняются.

Как отмечается в сообщении, сделка позволит "Ростелекому" надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий.

"Рынок внутреннего туризма набирает обороты. Продукт "Гайд Гоу" дает пользователям качественную витрину увлекательных путешествий и позволяет гидам грамотно продвигать свои услуги", — приводятся в сообщении слова первого вице-президента — финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина.

"Мы стали первой компанией в России, которая привлекла крупного стратегического инвестора на рынок авторских экскурсий. Это значит, что отрасль активно переходит в цифровой формат и становится привлекательной для инвестиций. Ресурсы "Ростелекома" позволят нам в ближайшие несколько лет значительно увеличить объемы продаж и стать лидером рынка. Наше сотрудничество поможет развивать турбизнес в стране и открывать новые города России как экскурсионные объекты для широкой, в том числе зарубежной, аудитории", — отметил основатель "Гайд Гоу" Степан Винограденко.

Компания "Гайд Гоу" предлагает авторские экскурсии от русскоязычных гидов более чем в 200 городах мира. За три года работы клиентами компании стали свыше 50 тыс. человек.

ООО "Гайд Гоу" зарегистрировано в январе 2020 года. Выручка в 2022 году составила 8,3 млн рублей, чистая прибыль — 194 тыс. рублей. До сделки 85% компании принадлежало Степану Винограденко, 15% — Жанату Бурабаеву.