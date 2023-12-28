«Спрос на полисы медицинского для путешествий по России вырос на 149% по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью пользуются программы страхования активного отдыха, семейного, а также с опцией самостоятельного обращения за медицинской помощью. Активно оформляют путешественники и дополнительные риски, страхование от несчастных случаев. Его включали в полис 64% путешественников по России. Чуть менее часто приобретают опции страхования утраты багажа и гражданской ответственности», — отмечают в пресс-службе компании «АльфаСтрахование».

По словам начальника отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих СК Антона Колегова, популярность полисов страхования путешественников по России растет, потому что при невысокой цене люди получают комплекс услуг, который помогает им в критических ситуациях.

«В 2023 году страхование для поездок по России продолжило набирать популярность у туристов, доля таких полисов увеличилась за год на 20%», — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные СК «Евроинс».

Как отметили в компании, Россия замыкает пятерку стран по количеству оформленных полисов медицинского страхования. На первом месте Турция с долей 60%, далее следуют Таиланд (10%), Куба (8%) и Египет (8%).

В компании считают, что причинами такого роста являются как предыдущий позитивный опыт у граждан, так и более глубокое информирование туристов о возможности страхования в поездках по России.

«Туристы стали оформлять больше специализированных и расширенных страховок. Также по сравнению с периодом до пандемии выросла доля страхующихся от невыезда», — рассказали в «Евроинс».

В 2023 году на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о добровольном страховании туристов во время путешествий по РФ. Согласно документу, такое страхование должны предлагать туроператоры. Поскольку страховка добровольная, турист вправе отказаться от услуги, и тогда его будут обслуживать медучреждения по полису ОМС.