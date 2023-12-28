Мастерицы из семи регионов РФ создадут кружевное панно размером два на три метра в цветах триколора.

"Вологодская область известна своим кружевом по всему миру. Кружевной промысел — это один из наших культурных кодов. Для большинства регионов страны коклюшечное кружево — нетипичный вид рукоделия. Мы решили запустить акцию, которая объединит регионы, где сохранились уникальные традиции кружевоплетения. Самые искусные мастерицы-кружевницы России создадут большое кружевное полотно и при этом продемонстрируют самобытность и неповторимость своих региональных техник плетения", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодчины Георгия Филимонова.

Синюю полосу триколора и логотип выставки "Россия" будут плести кружевницы Вологодской области, белую и красную — мастерицы из Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Кировской областей. Готовую работу представят 22 марта.

В четверг состоялось торжественное открытие обновленного стенда Вологодской области.

"Этот стенд мы пересобрали заново. Мы стали единственным регионом на выставке, у которого было два стенда: один до нашего прихода (до назначения Филимонова главой области в конце октября — ИФ) и второй, который мы сегодня запускаем", — сказал Филимонов.

Экспозиция выполнена в традиционных для Вологодчины цветах — белом и красном. Гостей стенда встречает "Птица счастья" — символ души Русского Севера. Каждый желающий может прикоснуться к ней и загадать желание.

"Вологодская область — это душа Русского Севера, место силы русского мира. Именно это стало лейтмотивом нашего нового стенда. Мы сохраняем традиции и при этом не останавливаемся в развитии. Приглашаем всех посетить стенд Вологодской области. Особенно интересную программу мы предусмотрели для наших самых маленьких гостей", — отметил Филимонов.

Выставка-форум "Россия" проходит в Москве по указу президента РФ. На площадке ВДНХ свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства. Выставка будет работать до 12 апреля.