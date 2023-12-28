"Театры и организации представят зрителям спектакли и концертные программы как на своих стационарных площадках, так и в муниципальных образованиях", — сказал Чайковский на заседании правительства Ленобласти в четверг.

Так, оркестр "Метелица" подготовил концерт "Новый год шагает по планете", который пройдет в академической капелле 29 декабря. Кроме того, оркестр и хоры области устроят рождественскую встречу на сцене Дворца искусств региона 9 января. Там же 8 января пройдет музыкальный фестиваль для одаренных детей Ленинградской области и Донецкой народной республики.

В первый день нового года в усадьбе Димидовых в Тайцах и в Приоратском парке в Гатчине откроются две выставки.

7 января в Тайцах пройдет историческая реконструкция "Рождественский манифест". "Военно-историческое клубы воссоздадут один из последних эпизодов Отечественной войны 1812 года. Реконструкторы продемонстрируют военные маневры и зачитают знаменитый манифест Александра I об изгнании наполеоновской армии из приделов России", — отметил глава комитета.

Исторические экскурсии, игровые, театрализованные и концертные программы подготовили музеи Ленинградской области.

Так, в музее "Домик няни А.С.Пушкина" гостей познакомят с традицией колядок, а в Доме станционного смотрителя можно будет перенестись на 200 лет назад и почувствовать себя путешественником, остановившимся на почтовой станции погреться у печки.

Всего для гостей и жителей Ленинградской области подготовлено свыше 700 мероприятий.