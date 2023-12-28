"По инициативе китайской стороны пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на киргизско-китайском участке государственной границы 1 января будут временно закрыты", — сообщили в Погранслужбе.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП возобновится 2 января. Пограничная служба ГКНБ Киргизии напоминает, что пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" функционируют в штатном режиме в будние дни. В выходные дни пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП приостанавливается.