«Количество платежей клиентов ВТБ в туристических агентствах за организованные туры и экскурсии возросло в 2023 году на 17%, а сумма этих платежей – на 12%. В течение последних двух лет эти показатели увеличились на 64% и 42%, соответственно. Расчетов на туристических объектах и выставках в 2023 году стало больше на 12% по количеству и 10% по объему. За последние два года этот показатель удвоился», — говорится в сообщении.

Количество платежей клиентов ВТБ за приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов выросло в 2023 году на 2%, объем платежей вырос на 11%.

«При этом россияне стали больше передвигаться на железнодорожном транспорте – в 2023 году держатели банковских карт совершили более 7 млн дальних железнодорожных поездок и более 1 млн перелетов. За год количество платежей клиентов ВТБ за дальние железнодорожные пассажирские перевозки увеличилось на 4%, а их объем — на 20%. В то же время, расчеты в авиакомпаниях уменьшились на 7%, а их общая сумма практически не изменилась», — сообщает пресс-служба банка.

По данным Минэкономразвития, число турпоездок по России за первые девять месяцев года выросло на 19%