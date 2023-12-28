"Мы провели порядка 300 инфраструктурных и научно-практических мероприятий. Общими усилиями вместе с жителями нам удалось упорядочить прошлое, сформировать настоящее и задать вектор устойчивого развития Сочи в будущем", — написал градоначальник.

Он отметил, что в мероприятиях Года архитектуры приняли участие члены Градостроительного совета и российские специалисты в области градостроительства и архитектуры.

"Известные архитекторы приняли непосредственное участие, внесли идеи и большой личный вклад в реализацию программы Года архитектуры. Общими усилиями вместе с жителями нам удалось упорядочить прошлое, сформировать настоящее и задать вектор устойчивого развития Сочи в будущем", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, для сохранения наследия в Сочи откроют Музей архитектуры.