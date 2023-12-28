"Первый пусковой комплекс северного обхода Твери, который введен сегодня, — это дорога протяженностью 33,8 км, от села Медное до Бежецкого шоссе", — говорится в сообщении.

Проект реализован на три месяца раньше запланированного срока.

Новый участок обеспечивает возможность съезда с трассы М-11 на дорогу Р-132 "Золотое кольцо". Автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, смогут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. Кроме того, дополнительная развязка обустроена на 190 км при пересечении с дорогой Сакулино-Черногубово.

Всего на сданном участке сделано 17 искусственных сооружений, включая мост через реку Тверца протяженностью 214 м. Он оборудован аэродинамическими дефлекторами, судовой сигнализацией и системами геотехнического мониторинга. Также установлено свыше 1 тыс. опор освещения, 150 км барьерного ограждения, 78 тыс. кв. м шумозащитных экранов.

После запуска второго пускового комплекса, который запланирован в 2024 году, Северный обход Твери соединит Москву и Санкт-Петербург скоростным движением без светофоров и перекрестков. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.

"Участок под Тверью станет фактическим завершением реализации федеральной трассы М-11 "Нева". Позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург автомагистралью высшей категории бесшовным скоростным движением", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Это наш транспортный коридор, который будет соединен с большим машиностроительным кластером, в который входит Тверской вагоностроительный завод, предприятия технопарка. Он даст возможность развиваться и промышленности, и туризму, и жилищному строительству", — цитируется в сообщении губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На обходе Твери также возводится важный для региона инфраструктурный объект — мост через Волгу протяженностью более 700 метров.

Как сообщалось, северный обход Твери по трассе М-11 будет четырехполосной дорогой с транспортными развязками на города Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу, площадками отдыха с санитарными модулями, пунктами взимания платы и другими объектами. Прогнозная интенсивность движения на участке — около 21 тыс. автомобилей в сутки.

АО "Дороги и мосты", выделенное из капитала ПАО "Мостотрест" в 2020 году в результате реорганизации группы, стало единственным участником конкурса на строительство северного обхода Твери с последующей эксплуатацией участка на платной основе. Стратегическим партнером компании заявлено ООО "Трансстроймеханизация", входившее в ПАО "Мостотрест" до реорганизации группы в 2020 году.

Сроки выполнения работ ограничены 31 июля 2025 года. Источники финансирования — средства ФНБ и субсидии госкомпании "Автодор" из федерального бюджета РФ.

Платный северный обход Твери входит в состав скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург на участке 149-208 км. Движение по М-11 на всем ее протяжении, кроме данного обхода, было запущено в конце 2019 года.