Одобрение выдано по итогам наземных испытаний по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа из лайнера, проведенных ПАО "Яковлев" (разработчик МС-21, входит в ОАК). Испытания проводились на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона. С борта судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также члены экипажа.

"Нам удалось провести аварийную эвакуацию быстрее 90 секунд, которые предусмотрены нормами авиационной безопасности. Фактическое время составило 81,7 с. Отчет по результатам испытаний был утвержден авиационным регистром РФ. Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную", — отметил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации — гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, процитированный в сообщении.

Как отмечается, испытания проводились в условиях, максимально приближенных к самым жестким из возможных: темное время суток, использование только половины из имеющихся аварийных выходов самолета, нормированный гендерный и возрастной состав пассажиров. Не менее 40% от общего числа участников составляли женщины, не менее 35% — пассажиры старше 50 лет. В число пассажиров были включены три куклы, имитировавшие детей в возрасте до двух лет, для которых в самолетах не предусматриваются отдельные посадочные места.

По словам замглавы Росавиации Андрея Добрякова, чьи слова также приведены в сообщении, сертификационные работы по МС-21 были выполнены точно в срок, который установил себе "Яковлев" как разработчик машины. "Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации самолета МС-21", — отметил он.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов на 163-211 мест, создаваемое предприятиями "Ростеха". Первые поставки лайнеров на 211 кресел ожидаются в 2024 году (их получателем будет группа "Аэрофлот"), серийный выпуск должен начаться в 2025 году.