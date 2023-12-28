По данным консульского департамента МИД РФ, с 1 августа электронные визы в РФ оформили 163 тыс. иностранных граждан.

«Это пока небольшие цифры, но динамика есть. Мы видим, что спрос на поездки в Россию по электронной визе растет. Виза, безусловно, дала толчок въездному туризму. И нынешний показатель был бы больше, если бы механизм был введен раньше, а не к осени, которая считается низким сезоном для российского рынка», — цитирует ее пресс-служба РСТ.

В то же время, как отметила эксперт, введение виз перед низким сезоном позволило снять некоторые технические шероховатости в процедуре оформления, сейчас она стала проще.

Но еще есть, над чем работать, полагает Левченко. Это, например, сокращение очень длинной анкеты, которую приходится заполнять туристам для подачи заявления.

«Сейчас запросов много, люди едут активно, прежде всего, из Китая, Турции, Катара, есть немного туристов из Индии. Из Китая мы видим не только группы, но и индивидуальных туристов, а также бизнесменов. Программы заказываются самые разные, от классических до сложных, комбинированных», — сказала она.

По ее мнению, заметный рост въездного турпотока можно ожидать в конце весны.

«По нашим прогнозам, будет расти поток из стран Юго-Восточной Азии – Вьетнама, Малайзии, Таиланда. Во-первых, здесь быстро формируется средний класс, он много путешествует, есть большой отложенный спрос на поездки в Россию. Если будет налажено прямое авиасообщение, мы увидим значительный прирост въездного туризма», — сказала гендиректор «Тари-тур».

Электронной визой для краткосрочной поездки в Россию продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС.