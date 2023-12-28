"Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Горожан и гостей столицы доставят к месту празднования или домой поезда метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи", — написал Собянин в своём телеграм-канале в четверг.

Мэр также сообщил, что в рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы городского транспорта также будет продлён. Метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев — до 03:30, и еще 16 маршрутов наземного транспорта — всю ночь.

Собянин напомнил, что с 1 по 8 января парковка на улицах города — бесплатная.

Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам, сообщал ранее мэр.