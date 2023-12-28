Первая из выставок — "Встреча с новогодней сказкой". На ней представлены работы победителей традиционного, ежегодного конкурса самодельных открыток "Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством".

"Это творческое соревнование вот уже десять лет объединяет самодеятельных и профессиональных художников со всего мира: в разные годы свои рисунки в музей присылали юные и взрослые поклонники творчества Пушкина не только со всех уголков России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, от Франции и Македонии до Египта, Японии и США. Только в прошлом году в "Михайловском" получили 1 686 писем с конкурсными работами", — рассказали в музее.

В заповеднике особо подчеркнули, что нынешнее "путешествие в Индию" — первая зарубежная презентация этого успешного музейного проекта.

На другой ченнайской выставке из "Михайловского" представлены отечественные новогодние и Рождественские открытки разных лет из собрания самого молодого отдела Пушкинского заповедника — выставочного зала "Музейная почта".

Планируется, что экспозиции будут открыты для жителей и гостей города на юге Индии до середины января наступающего 2024 года.