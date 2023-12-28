"В новогодние праздники по улицам курорта будут курсировать необычные рейсовые автобусы. Их отличительными особенностями являются яркие наклейки, светящиеся гирлянды, а в некоторых — еще и играющая в салоне новогодняя музыка и поздравления", — говорится в сообщении.

Акции направлены на создание праздничной атмосферы для всех жителей и гостей курорта, отмечается в сообщении.

"Запускаем "Автобусы Желаний", в этом году их четыре. Также 29 декабря проведем флешмоб "Новый год в автобусе", с наступающим праздником пассажиров поздравит Дед Мороз", — цитирует пресс-служба директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александра Кулик.

По его словам, новогодние автобусы будут курсировать на маршрутах с 29 декабря до 8 января 2024 года.

Жители и гости курорта смогут проехать на "Автобусе Желаний" по Центральному, Хостинскому и Адлерскому районам рейсами №87, №92, №551.