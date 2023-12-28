"Курорт закрыт по погодным условиям. Ветер выше 20 м/с, метель", — говорится в сообщении.

Доступ к горнолыжной инфраструктуре курорта ограничили 23 декабря в связи с ухудшением погодных условий. Все последующие дни ограничения продлевались из-за сильного снегопада и лавинной опасности.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС распространила экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.