"По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в нарушении правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил, сокрытии сведений о внезапном падеже и об одновременных массовых заболеваниях животных, осуществлении деятельности по демонстрации животных с грубыми нарушениями лицензионных требований", — говорится в сообщении.

По материалам природоохранной прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий).

Кроме того, в адрес гендиректора зоопарка внесено представление, возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 1 ст. 10.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых индивидуальному предпринимателю назначен штраф 43 тыс. рублей.

"Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) находится на рассмотрении в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области", — отмечает прокуратура.

Как сообщалось в октябре этого года, в СМИ появилась информация о пропаже из частного зоопарка "На Лампушке" в Ленинградской области манула по кличке Баюн, привезенного из Новосибирска в июне 2023 года. Позже выяснилось, что кот умер еще 30 августа. В группе зверинца в соцсети сообщили, что в зоопарк попала "редкая и опасная для животных инфекция", некоторые питомцы погибли (какие именно, не уточнялось).