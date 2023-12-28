Был проведен осмотр детей. Сообщалось, что у некоторых из них недомогание и повышенная температура. "После осмотра было принято решение 7 детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь", — отметили в ведомстве.
В течение нескольких часов специалистами лаборатории Роспотребнадзора был выявлен вирус гриппа А.
"В настоящее время дети находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Организовано эстафетное сопровождение в пути следования. За детьми в поезде установлено пристальное медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле специалистов Роспотребнадзора", — говорится в пресс-релизе.
Прокуратура региона также взяла на контроль соблюдение прав детей, которых отправили в больницу.
Ранее со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") сообщалось, что несколько детей сняли с поезда с симптомами ОРВИ в Тамбовской области.
"После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружено. Состав отправлен по назначению с эстафетным медицинским сопровождением", — отмечалось в сообщении.