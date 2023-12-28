Новая экспозиция уникальна своими предметами, которые сохранили потомки Ивана Фёдоровича. Здесь представлены личные вещи писателя, сохраненные его семьей — всего 32 предмета.

Интересны неопубликованные рукописи писателя "Да будет сказано!..", "Туляночка" и продолжение сказов о мастере Тычке "Ванька-встанька".

Из фонда Тульского музея изобразительных искусств представлен прижизненный портрет Ивана Панькина, выполненный тульским художником Евгением Дрофиным.

Из фонда краеведческого музея — коллекция из 11 предметов, переданная самим Панькиным в 1986 году. Это издания книг с его автографами "Легенды о мастере Тычке" 1981 и 1989 годов, первое издание книги "Тайны старого колчана" 1964 года, фотографии, дипломы.

"Очаровательным выдумщиком" в своё время назвал Ивана Панькина писатель Виктор Астафьев, с которым тот познакомился на Высших литературных курсах в Москве. Панькин сочинял сказы, легенды и детские сказки, поэтому его вполне можно назвать сказочником", — подчеркивается в сообщении.

Пожалуй, наиболее широкую известность получило произведение Панькина — "Легенды о мастере Тычке". Это сборник сказов и легенд о талантливом, весёлом и смекалистом оружейнике Тычке и других умельцах, которыми издавна славилась тульская земля. Образ Тычки — собирательный, создавая его, Панькин вдохновлялся народными сказами и серьёзно изучал историю оружейного промысла в Туле.

"Никакого отношения к Левше герой сказов Ивана Фёдоровича — мастер Тычка — не имеет. Создавая образ, он в большей степени отталкивался от традиций плутовского романа, отразил характер простого человека, который умеет выкрутиться из любых ситуаций", — рассказала внучка писателя Лидия Остужева.

Выставка работает до 19 января.