На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Отмечается, что воздушное судно не получило повреждений.
По данному факту территориальным управлением Росавиации назначена проверка.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что Якутской транспортной прокуратурой организована проверка. На место вылетела комиссия регионального МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России и руководство авиакомпании "Полярные авиалинии".
"При заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма. По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", — отметили в надзорном ведомстве.