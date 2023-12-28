"При выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск-Зырянка-Среднеколымск воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка", — говорится в сообщении.

На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Отмечается, что воздушное судно не получило повреждений.

По данному факту территориальным управлением Росавиации назначена проверка.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что Якутской транспортной прокуратурой организована проверка. На место вылетела комиссия регионального МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России и руководство авиакомпании "Полярные авиалинии".

"При заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма. По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", — отметили в надзорном ведомстве.