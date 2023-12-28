«Туризм в этом году нас сильно радует в том числе и своими экономическими показателями. Турпоток по итогам 10 месяцев плюс 19%. С точки зрения экономических показателей это очень хорошая цифра, мы очень быстро растем. И важно, что растут все элементы – растет инфраструктура, вводятся новые отели, глэмпинги, модульные гостиницы, крупные объекты. Но при этом важно, чтобы одновременно с ростом возможностей туриндустрии у туристов была возможность узнать, где что появляется, какие мероприятия проводятся, какие новые турмаршруты регионы запускают. И поэтому появилась давно назревшая идея все эти ресурсы собрать воедино и запустить большой туристический портал», — сказал министр на презентации обновленного портала.

«Мы замахнулись на большую платформу, которая бы проинтегрировала и все государственные ресурсы, связанные с ведением реестров туристических объектов – гостиниц, горнолыжных курортов, туристических троп, туристических маршрутов. В общем, собрать все то, что есть в наших государственных ресурсах, с другой стороны – подключить энергию регионов, которые активно работают над продвижением своих городов, сел, достопримечательностей», — добавил он.

Как напомнил Решетников, для перезапуска портала произошла интеграция с платформой московского правительства Russpass.

«Спасибо коллегам из Москвы, которые давно развивали свой ресурс, собирали информацию с регионов и интегрировались, и мы интегрировались. И плюс у коллег отличный движок, который позволяет не только все это посмотреть, но и приобрести. Мы коммерческую часть оставили коллегам, а общую часть проинтегрировали и получили национальный туристический портал», — пояснил глава Минэкономразвития.

Он обратился к туристическим администрациям регионов с предложением об интеграции.

«Если вы будете развивать свои коммерческие проекты, делать платформы по продаже своих продуктов, мы готовы сделать интеграцию. Платформа открытая. Всю информацию, которая там есть, мы готовы отдавать и региональным платформам, и коммерческим платформам. Исходите из того, что это наш общий продукт, которым мы будем активно делиться. Но в первую очередь будем делиться с туристами, причем сейчас это внутренний турист, а следующим этапом ставим задачу сделать все это доступным, понятным и для иностранного туриста», — подчеркнул министр.

Как сообщил замглавы АНО «Национальные приоритеты», отвечающего за содержание и продвижение ресурса, Михаил Шумаков, на портале представлено более 140 материалов, которые разделены на четыре смысловых блока.

«Это в первую очередь варианты актуальных зимних путешествий, национальные туристические маршруты, актуальные в любое время года для индивидуальных и групповых путешествий, это автомаршруты для туристов и маршруты выходного дня. Все варианты путешествий представлены для любой аудитории и на любой бюджет. Это маршруты семей с детьми, любителей активного отдыха, дегустации кухонь народов России. На портале представлены 11 географических направлений от Арктики до Юга и Юго-Востока», — сказал он.

По словам Шумакова, на портале также представлены отели, классифицированные Росаккредитацией, в будущем на нем появятся пешие, веломаршруты, туристические поезда.

Портал Russia.Travel был создан в 2013 году Ростуризмом.