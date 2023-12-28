«Спрос на новогодние туры в резиденцию Деда Мороза подрос в этом году примерно на 30%, это рекордный показатель. Нагрузка на нашего Деда Мороза будет максимальной за последние 7-8 лет. Туроператорам к середине декабря стало нечего продавать – раскуплены и билеты на поезда, и места в отелях города и его окрестностей», — рассказал генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

У туроператора «Алеан» экскурсионные туры в Великий Устюг на Новый год и январские каникулы – одни из самых популярных, а спрос вырос более чем на 60% к прошлому году.

«На это направление приходится 10% от всех бронирований экскурсионных программ на каникулы. Большая часть туров была раскуплена в октябре-ноябре. К 20-м числам октября было продано туров на 61% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются варианты с размещением в вотчине Деда Мороза. На втором месте туры с проживанием в гостинице рядом с резиденцией, на третьем – турпоезд. На данный момент мест в турах с проживанием в вотчине не осталось, есть лишь единичные места в железнодорожных программах «Мороз-Экспресс» и с проживанием в гостинице», — сообщила PR-директор компании Ирина Романова.

Высокий уровень спроса подтверждает и частный гид из Вологды Алексей Красиков.

«Предновогодняя неделя прежде всегда считалась комфортным временем для посещения Деда Мороза. Однако, судя по нынешней ситуации в объектах размещения, город уже заполнен гостями. И это еще не прибыли туристические поезда, которые поедут непосредственно в праздничные дни», — рассказал он.

Как отметили туроператоры, цены на путешествие к Деду Морозу выросли в этом году на 10-20%.

По данным администрации Великоустюгского муниципального округа, которые приводит РСТ, уже сейчас в гостиницы Великого Устюга заселились 10 тыс. человек, а по итогам новогодних каникул объекты вотчины зимнего волшебника, как ожидается, посетят порядка 100 тыс. гостей.