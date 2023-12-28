«По Москве за 9 месяцев прирост 25%. И, что очень приятно, у нас практически рекордные показатели по внутреннему туризму. Жители России стали мобильными и выбирают Россию, выбирают Москву. И то, что они останавливаются в гостиницах, показывает, что они хотя почувствовать комфорт во время путешествий. Загрузка гостиниц с качественным номерным фондом 3-4-5 звезд в Москве практически равна рекордному 2019 году», — сказал он на презентации обновленного национального портала Russia Travel.

«Еще один тренд – благодаря совместным усилиям правительства и активному продвижению Москвы в мире у нас активно растет въездной туризм и опережающий рост – стран азиатского-тихоокеанского региона и стран Ближнего Востока. Наиболее платежеспособное население едет в Россию через московский транспортный хаб, останавливаясь в Москве и дальше уезжая в другие регионы», — добавил он.

Козлов назвал несколько трендов столичного туризма в уходящем году.

«В этом году впервые мы начали ощущать по статистике то, что Москва действительно становится городом-курортом. Статистика показывает, что каждый пятый турист едет на отдых, чтобы ощутить себя в атмосфере курорта, отдыха. Наша протяженность береговой линии по Москве-реке, по искусственным водоемам только немного ниже, чем в Сочи. Наша задача – создать настолько качественную инфраструктуру и сервисы, чтобы конкурировать с Сочи. Поэтому в этом году – 10 искусственных бассейнов, программа по развитию прибрежной зоны отдыха у воды, чтобы это стало привлекательным не только для москвичей, но и для туристов. Это будет важным трендом», — рассказал Козлов.

Как сообщалось, за летний сезон с июня по август столицу посетил 7,1 млн туристов, что на 17% больше, чем за тот же период годом ранее.

Говоря о трендах китайского туризма в столицу, глава Мостуризма напомнил о традиционно низких доходах дестинаций от приема туристов из КНР.

«По этому году мы видим другую ситуацию. В Москву, в Россию приезжают деловые туристы и благодаря более высокому чеку, в некоторых случаях в несколько раз относительно простого группового туриста по профсоюзной путевке, который раньше приезжал в Москву, мы видим более высокую загрузку в качественном, в том числе пятизвездочном номерном фонде, посещение дороги ресторанов и дорогих конференц-залов. Спасибо за поддержку по групповому безвизу и запуску коллегами из МИДа электронной визы. Уверен, что наш общий проект с Минэкономразвития и Минцифры приведет к тому, что туристы с более высоким чеком будут пользоваться этой визовой преференцией», — сказал Козлов.

Он добавил, что в Москве заметен и рост делового туризма из дружественных стран. По итогам прошедшего в октябре впервые форума делового туризма, на который приехали организаторы мероприятий в сфере делового туризма из 40 стран, уже организуются поездки в Москву для представителей компаний.