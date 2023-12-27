"В Ингушетии на создание доступной среды для туристов с ОВЗ потрачено более 5 млн рублей. У нас много молодых ребят, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, ведут активный образ жизни, участвуют в спортивных соревнованиях и побеждают в них. Они сильные, волевые — могут успешно учиться, работать, путешествовать ", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Средства были направлены на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма.

Как отметил глава Ингушетии, в течение года была проведена работа по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, оборудованы пандусы и подъемники.

Кроме того, в рамках реализации проектов для инвалидов была приобретена необходимая техника: инвалидные коляски, двухместный электроскутер, массажные кресла, мобильные погружные устройства.

Комитет по туризму планирует снова принять участие в госпрограмме "Туризм и индустрия гостеприимства" и уже подал заявку на 2024 г. На выделенные средства руководство комитета рассчитывает продолжить развитие инклюзивного туризма, а также продвигать агротуризм. Регулярно будут проводиться экскурсии с гидами для жителей с ОВЗ. Переводить данные экскурсии будет сурдопереводчик.