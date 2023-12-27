"Театр Наций уже давно сотрудничает с Московской областью. Мы провели два фестиваля театров малых городов — в Коломне и Дубне. Поэтому предложение подумать о фестивале Достоевского, которое нам поступило, мне кажется абсолютно органичным", — приводит пресс-служба слова художественного руководителя театра Евгения Миронова, который представил проект на выставке "Россия" на ВДНХ.

Мероприятие планируют провести в городском округе Зарайск, где находится усадьба "Даровое", здесь писатель провел детство.

В числе рассматриваемых площадок фестиваля: усадьба "Даровое", Центральный парк культуры и отдыха в Зарайске, главные туристические улицы города, набережная реки Осетр, водонапорная башня, музей-заповедник "Зарайский кремль" и другие.

Предполагается, что проект станет мультижанровым и междисциплинарным. Так, в программе запланированы установка арт-объектов, спектакли на воде, карнавал, выставки, квесты, книжные и гастромаркеты, а также издательская программа.