"Хорошие новости. Большую часть детей из ЛНР, которые лечились в Саратовской инфекционной больнице, выписали. Сегодня вместе с сопровождающими они отправились домой и смогут встретить Новый год с родными", — написал Бусаргин.

По его словам, четверо ребят по рекомендации врачей продолжат лечение в Саратове до полного выздоровления.

"Родители отнеслись с пониманием и дали свое согласие, потому что здоровье ребенка — самое важное. Вместе с детьми останется один из сопровождающих", — добавил глава региона.

Как сообщалось, организованная группа детей ехала поездом "Тюмень — Адлер" из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка". В пути умерла 12-летняя девочка. 86 детей с симптомами ОРВИ были госпитализированы в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу. У 16 детей диагностирован грипп А, еще у 70 — острая респираторная инфекция.

Остальные 38 детей и 11 взрослых сопровождающих здоровы.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. В лагере проводится эпидемиологическое расследование.