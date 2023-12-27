"Организован конкурс в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Московской области", — говорится в сообщении.

Конкурс проводят среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере туристской индустрии на территории Подмосковья.

В этом году заявки на участие в 11 номинациях подали более 45 организаций, среди них загородные и городские гостиницы различных категорий, хостелы, пансионаты (дома отдыха), бизнес-отели, кемпинги (глэмпинги), горнолыжные отели, туроператоры и турагенты.