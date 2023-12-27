"Продолжаем последовательное развитие нашего аэропорта! В 2023 году пассажиропоток уже превысил запланированные 150 тыс. человек (на данный момент уже 150 тыс. 958 человек). К концу недели (декабря, оставшейся до конца 2023 года — ИФ) точно преодолеем порог в 152 тыс.", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ведерников подчеркнул, что по итогам 2022 года псковский аэропорт принял 115 тыс. пассажиров, в 2018 году — всего 6 тыс.

"За год приросли более чем на 30%! Очень хорошая динамика. Шаг за шагом приближаемся к строительству нового терминала", — отметил губернатор.

Международный аэропорт "Псков" является аэродромом совместного базирования Инвестором является компания "Новапорт холдинг", которой принадлежит 74% доли аэропорта Пскова. 26% находятся в собственности комитета по управлению госимуществом Псковской области, который раньше полностью владел предприятием.