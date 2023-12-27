"В ходе проверки выявлено несоответствие высоты и площади вольеров, в которых содержатся бурые медведи. Кроме того, нарушена целостность полов и стен в помещениях для содержания бурой медведицы, что не позволяет проводить эффективную уборку и дезинфекцию", — говорится в сообщении.

В отношении заместителя директора зооботсада возбудили административное дело по ч.1 ст.8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию).

Кроме того, в адрес директора зооботсада внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.