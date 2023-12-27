Так, власти Новосибирска отменили праздничные мероприятия на центральной площади города в новогоднюю ночь. "Принято решение, что в новогоднюю ночь не будет мероприятий на площади Ленина. Но будет играть новогодняя музыка, чтобы создать жителям новогоднее настроение", — сообщила "Интерфаксу" вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Согласно плану праздничных мероприятий, размещенному на сайте мэрии, несколько общегородских праздничных мероприятий намечены на 3 января: шествие и шоу новогодних игрушек на Красном проспекте и площади Ленина, а также открытие арт-объекта "Снежная баба" в парке "Арена" у нового Ледового дворца спорта.

В Томске также решили отказаться от новогоднего салюта. Тем не менее, по данным горадминистрации, на площади Новособорной установили праздничную ель, организовали конкурс ледовых фигур, а в районах города работают ледовые городки с катки и лыжные базы.

В администрации города Кемерово "Интерфаксу" сообщили, что "организация общегородского новогоднего фейерверка не планируется". Однако горожане смогут запускать фейерверки сами, для чего в столице Кузбасса было определено 24 места.

На площади Советов в Кемерове 31 декабря с 23:00 по местному времени начнется народное гуляние "Карнавальная ночь". Пройдут концерты, хороводы, людей приглашают приходить в карнавальных костюмах и масках.

Всего в текущем году на территории Кузбасса расположено 78 снежных городков, оборудованных видеокамерами. В 33 муниципалитетах области были организованы визит-центры, в которых местные жители смогут узнать подробности о проведении всех новогодних мероприятий в их населенном пункте.

Иркутск отказался, как и в прошлом году, от проведения салюта в новогоднюю ночь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"В текущей ситуации считаем неуместным проводить салюты на Новый год. Вместе с тем к празднику город украсили, реализовали большой проект, благодаря которому появилось много локаций с ледовыми фигурами для отдыха горожан и гостей Иркутска", — сказал представитель горадминистрации.

Власти Барнаула также решили в этом году отказаться от проведения новогоднего салюта, сообщает пресс-центр мэрии.

Между тем, подготовка новогодних городков в районах Барнаула идет в плановом режиме. На 29 декабря запланировано их открытие, проведение новогодних программ. В текущем году главную новогоднюю елку в Барнауле снова установят в центре города на площади Сахарова, там же создается и новогодний городок. Площадь украсят ледовыми барельефами, снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, ледовыми башнями, символом года, ледяным лабиринтом.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рекомендовал главам муниципалитетов при проведении новогодних праздников отказаться от салютов и фейерверков. При этом он отметил, что запускать салют в новогоднюю ночь — давняя традиция, но запланированные на эти цели средства лучше будет направить на решение острых социальных вопросов.

Но от проведения других праздничных мероприятий в регионе отказываться не стали. Так, в пятницу на территории "Омской крепости" состоится торжественное открытие главной городской елки. Как отмечается, для омичей и гостей города уже сооружены горки, ледовые скульптуры и фотолокации. Подготовлена также большая концертная программа. В праздничные и предпраздничные дни для омичей подготовили также несколько спортивных мероприятий. В частности, за несколько дней до Нового года в Омске прошли соревнования по конному спорту на призы Деда Мороза. А 7 января состоится традиционный Рождественский полумарафон.

В пресс-службе правительства Красноярского края "Интерфаксу" сообщили, что празднование Нового года пройдет в регионе в обычном режиме, каких-либо ограничений не введено. В то же время в пресс-службе мэрии Красноярска заявили, что общегородского фейерверка в новогоднюю ночь не будет, так как он "не предусмотрен планами" праздничных мероприятий, среди которых открытие городской и районных елок, празднование Рождества, а также фестиваль "Волшебный лед Сибири", традиционный Зимний Суриковский фестиваль искусств и другие.

21 декабря в Республике Алтай уже прошла ежегодная Новогодняя елка главы Республики Алтай. В торжественном мероприятии приняли участие более 280 школьников из Горно-Алтайска и всех районов республики.