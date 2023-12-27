Самолеты из Москвы будут курсировать ежедневно, из Екатеринбурга — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Из "Домодедово" в Ереван также летают Red Wings, армянские Flyone Armenia и Fly Arna, из "Кольцово" — Red Wings и "Аэрофлот".

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" на этой неделе сообщили, что завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.

Ранее первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов заявлял, что "Уральские авиалинии" восстановят практически все направления в Азию: кроме Армении начнут летать в Азербайджан и Узбекистан, запустят рейсы в Стамбул.