"Более чем на 20% увеличилось число туристов Сочинского национального парка. В этом году его посетили 1,7 млн человек, в прошлом — 1,4 млн", — сообщил и.о. директора.

Он добавил, что в текущем году Кавказский заповедник посетили 620 тыс. человек, что на 100 тыс. больше, чем в предыдущем. Из них 30% посетили парк "Южные культуры", 20% — самшитовую рощу, остальные туристы побывали на 14 маршрутах заповедника.

"212 млн рублей, заработанные заповедником в текущем году, направлены на возведение 14 домов для сотрудников", — отметил Шевелев.

Он рассказал, что доход парка "Дендрарий", который находится на территории нацпарка, в 2023 году увеличился на 45% по сравнению с 2022 годом, а его бюджет в текущем году увеличился на 108 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Территория ООПТ, в которую входят заповедник и нацпарк, составляет более 500 тыс. га.