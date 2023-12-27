Более 3,2 тыс. детей поучаствовали в проекте туристско-экскурсионных поездок для школьников "Мой родной край — Ленинградская область". Для ребят организовали восемь автобусных туров и один круиз, говорится в сообщении.

Еще 3,8 тыс. учащихся 5-9 классов школ регион воспользовались социальным сертификатом на путешествия. Участники этого проекта отправились по 25 туристическим маршрутам.

"Самыми востребованными стали автобусный тур по Карельскому перешейку, "На северных рубежах империи", "Истории и тайны средневекового Выборга" и "Дорогами императоров и поэтов", — отмечает пресс-служба.

По словам председателя регионального комитета по культуре и туризму Евгения Чайковского, в этом году программу путешествий расширили.

"Кроме стандартных экскурсий их (школьников — ИФ) ждали мастер-классы и интерактивные игры, которые помогли глубже познакомиться с традициями и культурными особенностями Ленинградской области", — цитирует пресс-служба Чайковского.

Программы реализуются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".