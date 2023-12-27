"Если наши прогнозы по росту на этот год составляли 20%, то по истечению 11 месяцев турпоток составил 1,9 млн человек. Ожидается, что по итогам года рост турпотока составит 30% и он превысит 2 млн человек. Мы постепенно возвращаемся к допандемийным показателям. Конечно, требуется время, чтоб достичь рекордных показателей 2019 года, поэтому ожидаем, что в ближайшие три года сможем достичь цифры турпотока в 4 млн человек", — сказал Гулузаде журналистам.

Он отметил восстановление и рост внутреннего турпотока, который в 2023 году достиг отметки в 5 млн человек.

В 2019 году турпоток в Азербайджан составил рекордные свыше 3,2 млн человек.