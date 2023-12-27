"Инспекторы обнаружили сокрытые от контроля $51,6 тыс. в рюкзаке гражданина РФ, прилетевшего из Дубая. В эквиваленте общая сумма составила более 4,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушителя инспекторы остановили на "зеленом" коридоре. Он самостоятельно предъявил к осмотру завернутую в бумажный пакет наличность, пояснив, что не хотел тратить время на заполнение декларации.

Таможенники изъяли средства, вернув мужчине только часть из них — $10 тыс. Эта сумма разрешена для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза без письменного декларирования.

В пресс-службе добавили, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Ему грозит штраф в размере до 10-кратной суммы незаконного перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 2 лет.