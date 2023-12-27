"Перспективы направления на зиму очень хорошие, пакеты мы сформировали, единственная проблема – сложно подтверждать отели, особенно в период китайского Нового года. В Китае очень развит внутренний туризм, а для местного рынка Хайнань – то же самое, что наш Сочи. На новогодний период с 10 по 24 февраля многие местные туристы устремятся на юг, поэтому на эти высокие даты крайне проблематично найти номера нужной категории. Но в целом рассматриваем появление прямых рейсов на Хайнань очень позитивно, чувствуется отложенный спрос, отдых на острове востребован", — подчеркнула директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Она добавила, что сейчас активно продаются отели в Санье, на которые, среди прочего, поступают заявки от корпоративных групп. Также востребовано размещение в пляжных гостиницах бухты Ялунвань. Туристы чаще всего запрашивают туры на 10 дней.

Как отметила директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова, когда в начале декабря появилась информация о запуске прямого рейса "Аэрофлота" на Хайнань спрос на остров значительно вырос и через несколько дней билеты на первый рейс были раскуплены.

"На острове очень ждут российских туристов. А россиян привлекает, прежде всего, прямой перелет и безвизовый режим до 30 дней пребывания. Плюс, конечно же, адекватная стоимость туров, разнообразные активности и интересные достопримечательности, а также комфортный тропический климат. Экскурсии туристы покупают на месте", — сообщила Волканова.

В компании Anex подтвердили, что новость о прямых перелетах из Москвы на Хайнань была позитивно воспринята рынком, поскольку до пандемии туры на курорт пользовались высоким спросом.

"Появление пакетных предложений на базе прямого рейса в Санью – долгожданное событие, многие туристы этого ждали. До этого у нас были доступны только туры на материковый Китай, теперь же ассортимент пополнился уже известным и востребованным пляжным направлением. Конечно, говорить о массовом турпотоке с текущей логистикой нельзя – всего два вылета в неделю, но бронирования идут активно. В основном, туристы выбирают отели 5* на 10 ночей", — заметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Алена Хитрова.

Как считает Домостроева, цены на отели острова доступные. Недельный отдых на базе завтраков в гостинице 4* обойдется порядка 40 тыс. рублей на двоих, отель 5* в Санье на завтраках также на неделю с 18 января будет стоить 31,5 тыс. рублей.

Россия входит в список 59 государств, чьи граждане могут посещать Хайнань без виз при условии, что они прилетели из своих стран прямыми рейсами. Безвизовый въезд действует также для прилетающих из Гонконга. При этом туристы, которые въезжают на остров без визы, не могут посещать в ходе той же поездки другие регионы Китая. Срок действия заграничного паспорта должен составлять не менее 6 месяцев с даты въезда, у туриста должны быть ваучер на проживание в отелях острова и обратный билет.

До начала пандемии предлагающий пляжный отдых Хайнань был самым популярным направлением у российских туристов в Китае. В 2019 году, по данным Погранслужбы ФСБ, его посетили около 300 тыс. россиян. Прямое авиасообщение с островом было прервано в январе 2020 года и возобновляется почти четыре года спустя.