"После завершения российскими авиакомпаниями процедуры урегулирования вопросов лизинга и страхования доля пассажиров международных рейсов в общем пассажиропотоке российских авиакомпаний может составить порядка 33% в 2024 году", — сообщил эксперт.

В ассоциации напомнили, что при финансовой поддержке со стороны государства авиакомпании S7, "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" завершили "очистку" 92 самолетов. Теперь эти лайнеры смогут летать за рубеж.

АТОР сообщает, что "Уральские авиалинии" уже объявили о начале полетов в ОАЭ, Узбекистан и Турцию, а также готовятся открыть рейсы в Азербайджан. S7 намереваются летать в Бангкок из Иркутска, "Аэрофлот" заново осваивает рейсы во Вьетнам, на Хайнань и в Гонконг. Может быть запущена в 2024 году и полетная программа на Филиппины.

При этом туроператоры не ждут большого роста спроса на зарубежный отдых из-за его высокой стоимости. На отдельных маршрутах перевозки уже больше, чем нужно.

"Конечно, новых доступных емких туристических направлений не так много. Но нужны рейсы в СНГ, возможно расширение полетной программы в Египет, планирование более эффективной самостоятельной чартерной программы по турецким направлениям. Расширение международной маршрутной сети в любом случае позитивно отразится на туротрасли, так как благодаря новым самолетам перевозчики смогут эффективнее проводить ротации эффективнее, сократить сроки ремонтов", — рассказал Мурадян.

По прогнозу ассоциации, летать за рубеж в 2024 году россияне станут больше, хотя и не так, как до пандемии, когда соотношение пассажиропотока на внутренних и международных рейсах перевозчиков РФ составляло примерно 60 на 40.

"Россияне адаптировались, привыкли, людям надо летать за границу: у людей есть учеба, работа, недвижимость, семья и другие цели поездок. Да и туристы отбросили многие страхи и все чаще возвращаются к планированию международных путешествий", — отмечает АТОР.

Ранее в Минтрансе заявляли, что в 2023 году соотношение внутренних и международных перевозок у российских авиакомпаний составляет 80 на 20. С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, это на 23% больше, чем за тот же период годом ранее.