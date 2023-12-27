"Семьи с детьми и школьные группы знакомятся с традициями Рождества и Святок на Руси, готовят, расписывают и дегустируют святочную выпечку", — говорится в сообщении.

Посетители семейного кулинарного мастер-класса "Куликовское печево. Колядки" узнают, как тесто для колядок готовили хозяйки в прошлом и какой необычный ингредиент добавляли для румяности и хруста, а также сравнят рецепт предков с современным.

Ведущий расскажет, кого и почему на Руси называли мехоношей, какое таинство накануне Рождества объединяло жителей деревень и городов в старину и зачем епифанские девушки на праздник клали еловые ветви под подушку.

Следуя четким инструкциям поваров музея, юные кулинары вместе с родителями замесят, раскатают сладкое пряничное тесто и вырежут из него снежинки, елочки и зайчиков. А пока колядки будут выпекаться, посетители распишут белой глазурью уже готовые прянички в форме ёлочных украшений и заберут сувенир с собой в память о музейном занятии.

Завершит кулинарную встречу дегустация ароматной сдобы и чая из трав, произрастающих на территории музея-заповедника "Куликово поле", отметили в пресс-службе.

Святки — дни от Рождества Христова до Крещения Господня — в жизни православных людей имеют особое значение. Издавна в эти дни было принято поддерживать всех, кто болен и страдает, делиться с нуждающимися теплом и надеждой. Верующие люди во время Святок не работали, накрывали стол для родных, друзей и соседей и участвовали в народных гуляньях.

От души в святочные дни веселилась молодежь на Куликовом поле в конце XIX — начале XX века. Юноши и девушки устраивали игрища, посиделки в избах, ходили по дворам и пели песни-колядки, посвященные Рождеству Христову и хозяевам дома. За свои восхваления ряженые получали угощения, среди которых часто оказывались и одноименные фигурные пряники. Их хозяева раздавали колядующим, чтобы в новом году привлечь достаток в дом.

Ранее сообщалось, что проект "Кухня Куликова поля, или История на вкус" музея-заповедника "Куликово поле" признан одним из лучших в сфере туризма.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.