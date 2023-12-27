"В предрождественские дни Янтарный комбинат значительно расширяет программу посещения своего туристического объекта — смотровой площадки, расположенной на краю крупнейшего в мире янтарного карьера. Помимо традиционных экскурсий и аттракционов с видом на Приморский карьер, знакомства с представителями древнего мира в Динопарке, гостей ждут настоящие Рождественские гуляния", — говорится в пресс-релизе.

"Мы впервые используем формат гуляний на своем туробъекте. Постарались учесть интересы как взрослой аудитории, так и детской. Каждые два часа, начиная с десяти утра, развлекать и дарить подарки самым маленьким гостям будут Дед Мороз и Снегурочка. Будут работать все наши популярные экскурсионные маршруты", — сообщила начальник отдела промышленного туризма комбината Тамара Масевич.

По ее словам, также на ярмарке мастера представят оригинальные сувениры и дизайнерские изделия. Изюминкой гуляний станет стрит-фуд из русской печи. Стоимость посещения смотровой площадки в эти дни не повышается и начинается от 400 рублей.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2023 году КЯК уже завершил сезон добычи с показателем 630 тонн минерала.