"Посетители увидят рождественские открытки начала XX века из фондов музея-усадьбы "Ясная Поляна", в том числе открытые письма, которыми обменивались члены семьи Толстых, поздравляя друг друга с Рождеством", — говорится в сообщении.

Рождество было одним из любимых праздников в Ясной Поляне. Особенно дорогим и по-семейному теплым этот праздник был для жены писателя Софьи Андреевны Толстой, которая получала много поздравлений от детей и внуков. В ее комнате в мемориальном Доме Л. Н.Толстого по-прежнему хранятся рождественские открытки, которые ей присылали близкие и знакомые из разных городов и стран.

Изучая эти открытки, можно не только подробнее узнать об истории семьи Толстых в предреволюционный период, но и познакомиться с образцами письменного этикета того времени, а также оценить их прекрасное художественное оформление. Каждая из них удивительна по своему жанру, авторскому исполнению и полиграфической технике.

Выставка будет работать по 31 января 2024 года.

Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" открыл свой филиал "Л.Н.Т." в Музейном квартале Тулы в июне 2021 года. Культурно-выставочный комплекс на улице Металлистов располагается в двухэтажном особняке, принадлежавшем до революции купцу Евфимию Кучину. Здесь размещены центр приема посетителей, книжный и сувенирный магазины, литературное кафе, мини-гостиница. В музейном дворике проводятся сезонные мероприятия для туляков и гостей города.